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أخبار محلية > شاهد.. فعاليات الرماية المفتوحة في الباحة تستهوي الزوار والأهالي
21/09/2021   8:17 ص

شاهد.. فعاليات الرماية المفتوحة في الباحة تستهوي الزوار والأهالي

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جذبت فعالية الرماية المفتوحة التي نظمتها الهيئة السعودية للسياحة ضمن فعاليات “صيف السعودية 2021” بمنطقة الباحة الأهالي والزوار. 

وتعد الفعالية فريدة من نوعها وفقاً لقناة “الإخبارية”، حيث إنها تقام لأول مرة في المملكة، كما أنها توفر تجربة أنواع مختلفة من الأسلحة والأهداف في ظل أجواء حماسية وممتعة بين الزوار. 

واحتوت الفعالية على عدد من الميادين مثل ميدان البنادق والشوزن والمسدسات، وميدان لرماية الأسهم والسكاكين، كما يوجد بها أهداف بعيدة المدى مرتبطة بحساسات وأجهزة إطلاق الأهداف. وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. فعاليات الرماية المفتوحة في الباحة تستهوي الزوار والأهالي

أخبار محلية
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