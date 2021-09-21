“سدايا” تعلن بدء التسجيل في المسابقة العالمية لآرتاثون الذكاء الاصطناعي 2021

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بدء التسجيل في النسخة الثانية من المسابقة العالمية لآرتاثون الذكاء الاصطناعي 2021م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للفعالية الذي يستمر حتى 26 سبتمبر 2021.
وتستهدف المسابقة التي تعد إحدى المبادرات المهمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي تجمع المهتمين بالموسيقى والفن التفاعلي، والرسم، وفن المجسمات، مع خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي؛ للتنافس وابتكار أفضل الأعمال الفنية وفق المسارات المحددة في المسابقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويشتمل الآرتاثون 4 مسارات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وهي: مسار الفنون التفاعلية، ومسار اللوحات الفنية، وفن المجسمات، ومسار الموسيقى،الذي سيقام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2021م؛ حيث ستُعرض الأفكار الفنية المقدمة من قبل المشاركين.
ويجري اختيار 20 فريقاً للدخول في معسكر تدريبي لمدة 8 أسابيع ابتداءً من تاريخ 3 أكتوبر المقبل بمدينة الرياض، يتخلله عدد من ورش العمل والجلسات التدريبية لرفع مهاراتهم، كما يُتيح لهذه الفرق الفرصة لإنجاز النسخ النهائية من أعمالها الفنية التي سيُختار أفضل 15 عملاً فنياً منها لتعرض في معرض فني مخصص لهذا الغرض خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
وستتوج خلال فعاليات القمة ثلاثة أعمال فائزة بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال.
يشار إلى أن النسخة الأولى من مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي قد حظيت باهتمام كبير ومشاركة عالمية من 52 دولة؛ حيث شارك 300 من خبراء علماء البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين للتنافس في ابتكار أفضل أعمال الفنون المرئية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجرى تتويج ثلاثة أعمال فائزة خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي كانت تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”.