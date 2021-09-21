جدة: إطلاق فعاليات اليوم الوطني الـ91 للمملكة

يطلق النادي الأدبي الثقافي بجدة بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون اليوم (الثلاثاء)، فعاليات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.
وتتضمن الفعاليات أمسية شعرية للأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد ، برعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلّف، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق هيلتون جدة.
كما تشمل الفعاليات التي تستمر إلى 30 من سبتمبر الجاري، افتتاح معرض “وطن الحضارة”، وندوة بعنوان “المنجزات والتطلعات”، وأخرى بعنوان “المؤسسات الثقافية ودورها في ترسيخ قيم الهوية الوطنية”، إضافة إلى إقامة أمسيتين شعريتين بمقر النادي والجمعية، يشارك فيها نخبة من شعراء الوطن، وتختتم الفعاليات بـ”أوبريت” غنائي للوطن مع عروض شعبية بمقر جمعية الثقافة والفنون. وفق “أخبار 24”.
وأوضح رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله السلمي، أن النادي يعمل ضمن منظومة العمل الثقافي والأدبي، لتكريس مفهوم اللُحمة الوطنية في الوسط الثقافي، وصناعة حدث ثقافي فني أدبي يبرز مكتسباتنا الثقافية والتاريخية والفنية.
من جهته أشار مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، إلى أن الجمعية تقيم أمسية شعرية للأمير سعد بن سعود بن محمد، لعرض تجربته الشعرية، التي تعد من أهم التجارب والأصوات الشعرية التي سجلت حضورها في ذاكرة الوطن والحضور الشعري في المناسبات الوطنية.