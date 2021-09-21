بدأت بمعمل صغير.. فتاة سعودية تروي قصة نجاحها في مجال بيع الخضراوات والفواكه

روت فتاة سعودية قصة نجاحها في العمل بمجال بيع الخضراوات والفواكه، بعد أن بدأت بمعمل صغير في عام 2018.
وقالت الفتاة ريم الناصر، خلال مقابلة بـ”برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن نشاطها يعتمد على تجهيز الخضراوات للمستهلك، مع خدمة التوصيل للمنازل، مبينةً أنها واجهت في البداية صعوبات في التسويق لمنتجاتها بالدوائر الحكومية.
وأضافت أن مشروعها قائم على الدعم الحكومي، والصناديق المالية، وجهة ريادة لحاضنة الأعمال التي ما زالت تقدم لها الدعم حتى بعد افتتاح فرعها الثاني، لافتةً إلى أنها تعمل على توظيف أبناء الوطن سواء محاسبين أو إداريين. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنها حصلت على رخصة بمزاولة النشاط خلال شهرين، مبينةً أن أسعار المنتجات المعروضة مناسبة للجميع.
فيديو | بعد مسيرة كفاح ريم تتوسع بمشروعها الخاص بمجال الخضار والفواكه#برنامج_اليوم pic.twitter.com/UkTQPRn1Ug
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 20, 2021