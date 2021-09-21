نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بدأت بمعمل صغير.. فتاة سعودية تروي قصة نجاحها في مجال بيع الخضراوات والفواكه
21/09/2021   8:17 ص

بدأت بمعمل صغير.. فتاة سعودية تروي قصة نجاحها في مجال بيع الخضراوات والفواكه

+ = -
1054

روت فتاة سعودية قصة نجاحها في العمل بمجال بيع الخضراوات والفواكه، بعد أن بدأت بمعمل صغير في عام 2018. 

وقالت الفتاة ريم الناصر، خلال مقابلة بـ”برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن نشاطها يعتمد على تجهيز الخضراوات للمستهلك، مع خدمة التوصيل للمنازل، مبينةً أنها واجهت في البداية صعوبات في التسويق لمنتجاتها بالدوائر الحكومية. 

وأضافت أن مشروعها قائم على الدعم الحكومي، والصناديق المالية، وجهة ريادة لحاضنة الأعمال التي ما زالت تقدم لها الدعم حتى بعد افتتاح فرعها الثاني، لافتةً إلى أنها تعمل على توظيف أبناء الوطن سواء محاسبين أو إداريين. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أنها حصلت على رخصة بمزاولة النشاط خلال شهرين، مبينةً أن أسعار المنتجات المعروضة مناسبة للجميع. 

 

بدأت بمعمل صغير.. فتاة سعودية تروي قصة نجاحها في مجال بيع الخضراوات والفواكه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175438.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.