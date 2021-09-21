“التعليم” تستعد لتطبيق الدراسة الدولية “PIRLS” لطلبة الصف الخامس الابتدائي في نوفمبر المقبل

تعتزم وزارة التعليم تطبيق الدراسة الدولية، لقياس مدى تقدم القراءة في العالم “PIRLS” خلال العام الدراسي الحالي، عبر تنفيذ تطبيق الاختبار الدولي “PIRLS” على طلبة الصف الخامس الابتدائي خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أن الاختبار سيُؤدى حضوريًا بالمدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبينةً أنها تهدف من وراء القرار قياس مستويات الفهم القرائي للطلاب والطالبات، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي بين الدول المشاركة في الاختبارات التي تشرف عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA).
كما يهدف القرار إلى بناء عمليات تطوير الخطط الدراسية وفق أسس علمية ومعايير عالمية، وتحسين نتائج طلاب وطالبات المملكة في الاختبارات الدولية، وقياس مستويات الطلبة ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة، وذلك دعماً للسياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن المملكة تشارك في هذا الاختبار للدورة الثالثة من الاختبارات على التوالي، بعد دورتي عام 2011 و2016، والتي طُبقت على طلبة الصف الرابع الابتدائي.
وتسعى الوزارة إلى تحسين أداء الطلبة في الاختبارات الدولية، من خلال العمل على مواءمة المناهج مع متطلبات هذه الاختبارات بشكل تدريجي، والتركيز على التطبيقات والأنشطة التي تستهدف مهارات التفكير العليا، وإعادة توزيع الخطط الدراسية، وكذلك التطوير المهني للمعلمين عبر تقديم حقائب تدريبية وتحديثها باستمرار، والقياس والتقويم بوضع مؤشرات ومستهدفات على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية، من خلال نتائج الاختبارات المشابهة للاختبارات الدولية والتحصيلية بشكل دوري.
وفق “أخبار 24”.