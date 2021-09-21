شملت السجِن والغرامة والترحيل.. “الجوازات” تصدر 7344 قراراً إدارياً

أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (7344) قرارا إداريا أثناء شهر المحرم 1443ه، بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وتنوعت العقوبات الصادرة بين السجِن، والغرامة المالية، والترحيل.
وأكدت “الجوازات” على جميع أصحاب المنشآت والأفراد من المواطنين والمقيمين؛ عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم وسيلة من وسائل المساعدة لهم. وفق “أخبار 24”.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.