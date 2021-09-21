محكمة في جدة تلزم بنكًا شهيرًا بإعادة 2.6 مليون ريال لمواطنة بسبب عيوب إنشائية في مبنى

أصدرت محكمة الاستئناف في محافظة جدة حكما نهائيًا، في الدعوى القضائية التي أقامتها مواطنة ضد أحد البنوك الشهيرة، بشأن فيلا اشترتها بغرض الإيجار المنتهي بالتمليك.
وكانت المواطنة، وفقا لـ”المدينة”، قد قامت بشراء الفيلا من خلال البنك، ودفعت مليون ريال كدفعة أولى، على أن تدفع 600 ألف ريال كل عام على مدار عامين، لكنها اكتشفت بعد ذلك أن الفيلا آيلة للسقوط بسبب عيوب إنشاء وتشطيب بها.
وتواصلت المواطنة مع البنك لحل مشكلتها، لكن لم تسفر محاولتها عن نتيجة حاسمة، فلجأت إلى المحكمة العامة بالمحافظة، التي قضت بإعادة العقار لحيازة البنك، وإلزامه بدفع مبلغ 2,6 مليون ريال قيمة العقار للمواطنة.
كما نص الحكم على احتساب مدة العامين كإيجار، وإلزام المواطنة بدفع قيمته للبنك من خلال استقطاعها من مجمل المبلغ المدفوع للعقار، فيما صادقت محكمة الاستئناف بمحافظة جدة على الحكم واكتسب صفة القطعية.