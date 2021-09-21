نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > محكمة في جدة تلزم بنكًا شهيرًا بإعادة 2.6 مليون ريال لمواطنة بسبب عيوب إنشائية في مبنى
21/09/2021   4:26 م

محكمة في جدة تلزم بنكًا شهيرًا بإعادة 2.6 مليون ريال لمواطنة بسبب عيوب إنشائية في مبنى

+ = -
742

أصدرت محكمة الاستئناف في محافظة جدة حكما نهائيًا، في الدعوى القضائية التي أقامتها مواطنة ضد أحد البنوك الشهيرة، بشأن فيلا اشترتها بغرض الإيجار المنتهي بالتمليك.

وكانت المواطنة، وفقا لـ”المدينة”، قد قامت بشراء الفيلا من خلال البنك، ودفعت مليون ريال كدفعة أولى، على أن تدفع 600 ألف ريال كل عام على مدار عامين، لكنها اكتشفت بعد ذلك أن الفيلا آيلة للسقوط بسبب عيوب إنشاء وتشطيب بها.

وتواصلت المواطنة مع البنك لحل مشكلتها، لكن لم تسفر محاولتها عن نتيجة حاسمة، فلجأت إلى المحكمة العامة بالمحافظة، التي قضت بإعادة العقار لحيازة البنك، وإلزامه بدفع مبلغ 2,6 مليون ريال قيمة العقار للمواطنة.

كما نص الحكم على احتساب مدة العامين كإيجار، وإلزام المواطنة بدفع قيمته للبنك من خلال استقطاعها من مجمل المبلغ المدفوع للعقار، فيما صادقت محكمة الاستئناف بمحافظة جدة على الحكم واكتسب صفة القطعية.

محكمة في جدة تلزم بنكًا شهيرًا بإعادة 2.6 مليون ريال لمواطنة بسبب عيوب إنشائية في مبنى

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175506.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.