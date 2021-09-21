أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وضباب، بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وبيّن المركز أن فترة التنبيهات متباينة، وتتراوح ما بين التاسعة صباحا حتى الـ9 مساء.
وأوضح المركز أن أجزاء من منطقة الرياض -بما فيها السليل ووادي الدواسر- ستشهد سحبا رعدية ممطرة مع تدنٍّ في الرؤية، فيما تشهد أماكن أخرى كالعاصمة الرياض والزلفى والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق ورماح وشقراء رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية.
وتوقع المركز أن تشهد مناطق الباحة بما فيها مدينة الباحة وعقيق والحجرة والمخواة، وكذلك عسير بما فيها بيشة وتثليث، والمدينة المنورة وتحديداً محافظات العيص والمهد ووادي الفرع، وأيضاً منطقة مكة المكرمة خاصةً محافظات القنفذة والليث والجموم والعاصمة المقدسة والكامل والطائف وأضم والعرضيات وميسان، أمطارا رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأبان المركز أن منطقة القصيم بما فيها الشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة، وكذلك رفحاء بالحدود الشمالية، وأيضاً الأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية؛ ستشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية.
وفق “أخبار 24”.