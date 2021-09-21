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أخبار محلية > اليوم الوطني.. أقرَّه الملك فيصل وقصر أبو حجارة احتضن الاحتفال الأول
21/09/2021   4:25 م

اليوم الوطني.. أقرَّه الملك فيصل وقصر أبو حجارة احتضن الاحتفال الأول

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بدأ احتفال المملكة رسمياً باليوم الوطني، للمرة الأولى عام 1965م، عندما أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز مرسوما ملكياً، بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية؛ هو اليوم الوطني للمملكة.

وشدد الأمر الملكي الكريم على ضرورة تخصيص يوم وطني محدد للمملكة يتم الاحتفال به في كل عام، بحسب الوثيقة التي كشفتها دارة الملك عبدالعزيز.

واحتضن قصر أبو حجارة في الطائف أول احتفالات المملكة باليوم الوطني، كونه المكان الذي شهد إعلان الملك المؤسس إطلاق اسم “المملكة العربية السعودية” بعد التوحيد.

وكانت المناسبات الوطنية التي يُحتفل بها قبل ذلك الحين؛ “يوم الجلوس الملكي”، وهو مناسبة غير ثابتة، ففي عهد الملك عبدالعزيز كان يوم 8 يناير، ومن ثم أصبح 12 نوفمبر في عهد الملك سعود.

قصر ابو حجارة

اليوم الوطني

وفق “أخبار 24”.

اليوم الوطني.. أقرَّه الملك فيصل وقصر أبو حجارة احتضن الاحتفال الأول

أخبار محلية
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