هل يتولى “مارسيلو غالاردو” قيادة النصر خلفا لـ”مينيز”؟

كشف وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، حقيقة العرض الذي قدمه مجلس إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد معه لخلافة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، الذي تمت إقالته بسبب خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد بثلاثة أهداف.
ونفى وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني في تصريحات لـ”سبق”، وجود أي عرض من قِبل النصر للتعاقد مع المدرب لقيادة الفريق قبل مباراة الوحدة الإماراتي في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر المقبل.
وكان الصحفي المهتم بسوق الانتقالات العالمي بسدرو ألميدا، أشار إلى أن إدارة نادي النصر قدمت عرضا للمدرب مارسيلو غالاردو، وإنه سيقدم رده على العرض في غضون اليومين المقبلين.
ويعد مارسيلو غالاردو إحدى علامات نادي ريفربليت الأرجنتيني، وله أرقام مميزة في مسيرته التدريبية، حيث حقق الدوري الأرجنتيني ثلاث مرات، ومثلها في كأس الأرجنتين، ولقبين في كأس ليبرتادوريس، ولقبا في ريكوبا سودأمريكانا، وثلاثة في السوبر القاري، كما حقق لقبا في دوري أوروغوياي.