“فلكية جدة”: غدا الاعتدال الخريفي.. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن الكرة الأرضية ستشهد غداً (الأربعاء) حدوث الاعتدال الخريفي عند الساعة 10:21 مساءً بتوقيت المملكة، وذلك في كامل النصف الشمالي للكوكب.
وأوضحت الجمعية أن الشمس ستكون على خط استواء الأرض مباشرة، قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهة نحو الجنوب، وهو أول أيام فصل الخريف.
وأبان رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن السبب في حدوث الاعتدال يرجع لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا هو مائل بعيداً عن الشمس ولا مائل باتجاهها، يحدث الاعتدال. وفق “أخبار 24”.
وقال رئيس الجمعية: “ستشرق الشمس يوم الاعتدال من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب في كل أنحاء العالم ويكون طول الليل والنهار “تقريباً” متساويا بطول 12 ساعة، وهذا صحيح بصفة عامة، ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بثماني دقائق إضافية من الليل في يوم الاعتدال في خطوط العرض المتوسطة”.
وسيستمر فصل الخريف نحو 89 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة حتى موعد الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر القادم.