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أخبار محلية > بينها جرائم اعتداء وسطو مسلح.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها
21/09/2021   11:02 م

بينها جرائم اعتداء وسطو مسلح.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها

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استعرض الأمن العام، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية.

وتضمنت العمليات القبض على مواطن اعتدى على آخر، بإطلاق النار عليه بأحد الأحياء السكنية نتيجة خلاف بينهما في جدة.

كما قُبض في جدة أيضًا على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا جريمة سطو مسلح وسلب مبلغ 30 ألف ريال، بالإضافة إلى توقيف 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية سرقوا 13 مركبة بوضع التشغيل وشرعوا في تفكيك بعض أجزائها بقصد بيعها. وفق “أخبار 24”.

وفي الطائف أُلقي القبض على 14 مواطنا ظهروا في مقطع فيديو أثناء مشاجرة بأحد الأماكن العامة، كذلك تم توقيف مواطنين اثنين تباهيا بإطلاق النار في الهواء بسلاح ناري وتوثيق ذلك ونشره، وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها.

بينها جرائم اعتداء وسطو مسلح.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها

أخبار محلية
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