“المحكمة الجزائية” تسدل الستار على قضية قتـل الحارثي بعد 17 سنة من الواقعة

سجلت المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف، اليوم (الثلاثاء)، صك العفو عن قاتل عبد الله محمد بن طليحان الحارثي، بعد 17 سنة من واقعة القتـل، مقابل بناء جامع داخل مدينة الطائف.
وتنازل والدا المجني عليه “عبد الله” عن الجاني لوجه الله دون أي مقابل مالي، بالرغم من عرض الملايين عليهما، وسط مطالبات من قبل “والد القتيل” بتسريع إطلاق سراح الجاني.
واشترط الوالدان بناء جامع داخل مدينة الطائف باسم المجني عليه وفق اشتراطات وزارة الشؤون الإسلامية، وتسليم الجامع بعد اكتمال بنائه إلى فرع الوزارة لتشغيله بالكامل، شريطة أن تتم عمليات البناء والتسليم في فترة لا تتجاوز سنة ونصف السنة. وفق “أخبار 24”.
وحقق ذوو القاتل الشرط، ليتم تسجيل صك العفو عن القاتل اليوم في المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف.