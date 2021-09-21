يستمر تدريب المؤهلين لعامين.. “روشن” تطلق برنامج القادة “همم” لتطوير الكوادر الوطنية

أطلقت “روشن”، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الثلاثاء)، برنامج القادة “همم” لتطوير الكوادر الوطنية.
ويستهدف البرنامج تمكين الكوادر الوطنية من حديثي التخرج في تخصصات متنوعة، وتنمية المهارات القيادية وتهيئتهم للعمل مع روشن وأحيائها المتكاملة التي تعمل على تطويرها.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق جزء من مستهدفات روشن لتوفير أكثر من 170 ألف فرصة عمل بحلول 2030، وسيوفر مدة تدريب للمتقدمين المؤهلين تمتد إلى 24 شهراً، وبعد اجتياز المتدرب للبرنامج سيتم انضمامه للعمل مع فريق روشن. وفق “أخبار 24”.
ودعت “روشن” الراغبين في الاطّلاع على الشروط والتسجيل في برنامج همم إلى زيارة صفحة الشركة عبر شبكة التواصل الاجتماعي لينكد إن عبر الرابط.