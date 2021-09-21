كشفت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، عن مجموع اللقاحات التي تلقّاها سكان المملكة منذ الصغر، وذلك بعد تلقّي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.
وأفادت الوزارة، من خلال مقطع فيديو توضيحي، بأن الجرعة الأولى من اللقاح ليست أول جرعة يتلقّاها سكان المملكة، فقد تلقّوا أكثر من 10 لقاحات متنوعة منذ أعوامهم الأولى.
وتضمّنت تلك اللقاحات؛ تطعيمات: “الثلاثي البكتيري، والثلاثي الفيروسي، الجديري المائي، شلل الأطفال”، وغيرها من اللقاحات الأساسية. وفق “أخبار 24”.
بعد أخذك الجرعة الثانية من لقاح كورونا، هل تعرف عدد اللقاحات التي حصلت عليها؟ pic.twitter.com/KdQcVQjmVW
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 21, 2021