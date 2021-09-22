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أخبار المناطق > شاهد.. مقيم أردني يُسطر أجمل معاني الوفاء للمملكة في اليوم الوطني
22/09/2021   9:57 ص

شاهد.. مقيم أردني يُسطر أجمل معاني الوفاء للمملكة في اليوم الوطني

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سطّر مقيم أردني ولد في المملكة وعاش في منطقة الأحساء أكثر من 38 عاماً، أجمل معاني الوفاء للمملكة في اليوم الوطني.

وقال المقيم مؤمن زكارنة، خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إنه تعرف على موهبته في التصوير، والكتابة، عندما كان في مرحلة التعليم، لافتاً إلى أنه وجد تشجيعاً كبيراً من الأهل والمعلمين الأمر الذي ساعده في تنمية موهبته.

وأضاف أن طبيعة وجمال الأحساء مكنته من إتقان فن التصوير والعمل الإعلامي وكل ما يحتاجه لكي يبدأ حياته المهنية، مبيناً أنه تنقل في عدد من الشركات والمؤسسات الصحفية، ومعه كاميراته الخاصة موثقاً بها أهم الأحداث الوطنية. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه قرر نقل كل ما تعلمه إلى الطلاب والراغبين في الالتحاق بالعمل الإعلامي، معتبراً نفسه من المحظوظين لنشأته في الأحساء.

شاهد.. مقيم أردني يُسطر أجمل معاني الوفاء للمملكة في اليوم الوطني

أخبار المناطق
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