“الصحة العالمية”: متحورة “دلتا” طالت أكثر من 185 دولة حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحورة “دلتا” أصبحت أكثر تأثيراً بشكل يدعو للقلق، بعد أن رُصدت في أكثر من 185 دولة حول العالم.
وأوضحت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية، ماريا كيركوف وفقاً لـ “فرانس برس”، أن “دلتا” طغت على المتحورات الثلاث الرئيسية (ألفا وبيتا وغاما)، في عدد كبير من الدول، وأصبحت أقوى وأشد عدوى.
ولفتت كيركوف إلى أن جميع أنواع الفيروسات تخضع للتحور مع مرور الوقت، إلا أن متحورات (إيتا ويوتا وكابا) خُفض تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة، بعد أن تغلبت عليها المتحورات المثيرة للقلق. وفق “أخبار 24”.