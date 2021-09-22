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أخبار محلية > منها العرض على لجنة شبه قضائية.. “الجوازات” تكشف آلية التعامل مع المخالفين
22/09/2021   9:57 ص

منها العرض على لجنة شبه قضائية.. “الجوازات” تكشف آلية التعامل مع المخالفين

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كشف نائب مدير عام الجوازات صالح المربع، عن آلية التعامل مع المخالفين، قبل عرضهم على لجنة شبه قضائية تصدر قراراتها خلال ساعة وفق نظام مبني على لوائح وتعليمات محددة.

وقال المربع خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن التعامل مع المخالف يبدأ بالتأكد من ارتكابه المخالفة، ومعرفة الأطراف التي قدمت له المساعدة في ذلك، لافتاً إلى أنه يحق له الدفاع عن نفسه قبل عرضه على اللجنة سابقة الذكر.

ولفت إلى أن اللجان “شبه القضائية” أو “الإدارية” هي لجان قانونية تصدر قراراتها وفق مواد ولوائح وأنظمة تختص بالتعامل مع الوافدين، مشيراً إلى أن منصة “أبشر” أتاحت إمكانية الاطّلاع على الهوية الوطنية وسهلت كل الإجراءات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.

منها العرض على لجنة شبه قضائية.. “الجوازات” تكشف آلية التعامل مع المخالفين

أخبار محلية
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