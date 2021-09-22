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أخبار محلية > “تعليم الرياض”: 22 حقيبة تدريبية في 5 مجالات للعام الدراسي الجديد
22/09/2021   9:56 ص

“تعليم الرياض”: 22 حقيبة تدريبية في 5 مجالات للعام الدراسي الجديد

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة التدريب التربوي والابتعاث (بنين)، اليوم (الثلاثاء)، عن إضافة 3 برامج تدريبية جديدة إلى برامجها.

وأوضحت أن مجموع ما تم إعداده للعام الدراسي الجديد 22 حقيبة تدريبية في 5 مجالات تتضمن: الإدارة والقيادة، التعليم والتعلم، البرامج المتخصصة، الحاسب والتقنية، والتطوير الشخصي، مبينة أن هناك خطة لمواءمة 32 حقيبة تدريبية إضافية.

واشتملت الحقائب التدريبية الجديدة على: بوصلة التفكير وتطبيقاتها التعليمية، وصناعة الطالب المتفوق، ومهارات إدارة الصف في درس القرآن الكريم، والقراءة السريعة، والتخطيط الإستراتيجي، وكذلك إيقاد شرارة الإبداع في التعليم، والتعلم القائم على المشاريع، وتحسين البيئة المدرسية “خبرات”، ودراسة TIMSS للرياضيات، بالإضافة إلى الأندية الصيفية لذوي الاحتياجات الخاصة، والصحافة الرقمية، والتجويد الميسر. وفق “أخبار 24”.

وتضمنت القائمة برامج مهارات التقويم الحقيقي، والقائد المتفوق “1”، والقائد المتفوق “2”، والباحث التربوي في ضوء المعايير المهنية، والقائد التقني، ومهارات متقدمة في تصحيح التلاوة، والبراعة الرياضية في ضوء المعايير المهنية، إلى جانب الترغيب في الصلاة، ومهارات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء المعايير المهنية، والقيادة الموثوقة.

“تعليم الرياض”: 22 حقيبة تدريبية في 5 مجالات للعام الدراسي الجديد

أخبار محلية
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