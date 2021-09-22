نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > تعليم الخرج يفعِّل حسابه على منصة السناب شات
22/09/2021   2:10 م

تعليم الخرج يفعِّل حسابه على منصة السناب شات

+ = -
833

الإعلام والإتصال_فواز الجليفي :

أعلنت إدارة تعليم الخرج عن إطلاق قناتها الإعلامية على منصة السناب شات وذلك بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع وتأتي هذه الخطوة سعياً من الإدارة لاستثمار كآفة القنوات الإعلامية لإيصال رسالة الإعلام التربوية لهم.

المنصة الخاصة بتعليم الخرج، ستكون مرآة لنشر أبرز البرامج والفعاليات التربوية التي ستنفذ على مستوى الإدارة والمدارس، حيث بدات إدارة الإعلام والاتصال في تلقي المقاطع والصور الخاصة بالفعاليات التربوية في المدارس، ثم نشر المتميز منها عبر حساب الإدارة ( Moe_krh ) .

ودَعَت الإدارة الإعلاميين والمهتمين بالإعلام التربوي؛ المساهمة في نشر الحساب والتعريف به؛ ليحقق الهدف الذي أُنشأ من أجله.

تعليم الخرج يفعِّل حسابه على منصة السناب شات

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175664.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.