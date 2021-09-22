تعليم الخرج يفعِّل حسابه على منصة السناب شات

الإعلام والإتصال_فواز الجليفي :
أعلنت إدارة تعليم الخرج عن إطلاق قناتها الإعلامية على منصة السناب شات وذلك بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع وتأتي هذه الخطوة سعياً من الإدارة لاستثمار كآفة القنوات الإعلامية لإيصال رسالة الإعلام التربوية لهم.
المنصة الخاصة بتعليم الخرج، ستكون مرآة لنشر أبرز البرامج والفعاليات التربوية التي ستنفذ على مستوى الإدارة والمدارس، حيث بدات إدارة الإعلام والاتصال في تلقي المقاطع والصور الخاصة بالفعاليات التربوية في المدارس، ثم نشر المتميز منها عبر حساب الإدارة ( Moe_krh ) .
ودَعَت الإدارة الإعلاميين والمهتمين بالإعلام التربوي؛ المساهمة في نشر الحساب والتعريف به؛ ليحقق الهدف الذي أُنشأ من أجله.