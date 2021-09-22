صندوق الاستثمارات العامة: بدء البناء في مدينة “ذا لاين” قبل نهاية هذا العام

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن البدء في بناء مشروع مدينة “ذا لاين” في “نيوم” سيكون قبل نهاية هذا العام، حيث شارفت كل الترتيبات والتحضيرات على الانتهاء.
وأوضح “الرميان”، في لقاء ضمن سلسلة مؤسسة “مبادرة مستقبل الاستثمار”، أن المدينة ستكون خالية من الانبعاثات الكربونية، ولن يكون بها أي سيارات على الإطلاق.
وقال إن المملكة تعد من أكثر البلدان كفاءة فيما يتعلق بالاستدامة والطاقة المتجددة، وأن صندوق الاستثمارات العامة يضع تنفيذ الاستدامة على سلم أولوياته، ليس لحماية البيئة فقط، وإنما لتحسين أسلوب حياة الإنسان.
وأشار إلى أن المملكة ستعلن في 23 أكتوبر المقبل مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وسيتم خلالها زراعة 50 مليار شجرة؛ 10 مليارات شجرة منها ستزرع في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلق في يناير الماضي، مشروع “ذا لاين”، والذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، مبيناً أن تكلفة البنية التحتية للمشروع ستكون بين 100 و200 مليار دولار.
يذكر أن العمود الفقري للاستثمار في “ذا لاين” سيأتي من دعم الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات.