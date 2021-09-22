نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “وافي” يعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة
22/09/2021   2:32 م

“وافي” يعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

+ = -
755

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، القواعد المنظمة لرخص الوسطاء العقاريين لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيًا لرفع الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري ونشاط البيع أو التأجير على الخارطة، من خلال تحديد الأنظمة والإجراءات التي تسهم في تحفيز المنافسة بين المطورين لزيادة المعروض.

وأوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، المهندس عبدالعزيز المحيميد، أن البرنامج يشترط للترخيص للوسطاء العقاريين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجود صك إلكتروني لملكية المشروع المراد تسويقه، والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مالك الأرض أو مالك منفعتها لتسويق المشروع، وتوفر التراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من الجهات المختصة بالموافقة على إنشاء المشروع. وفق “أخبار 24”.

وشدد المحيميد على أن البرنامج يستهدف تنظيم اشتراطات قيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة في السجل، وتحفيز الوسطاء العقاريين للدخول بفاعليّة في نشاط تسويق العقارات، وتنظيم الممارسات العقارية لتسويق المشاريع قبل اكتمالها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الدور التوعوي للمشاريع العقارية المعروضة على الخارطة.

“وافي” يعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175668.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.