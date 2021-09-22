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أخبار محلية > “الحبوب”: بدء صرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي
22/09/2021   2:32 م

“الحبوب”: بدء صرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي

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بدأت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأربعاء)، صرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة من مزارعي القمح المحلي؛ ممن قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر منصة “محصولي” الإلكترونية.

وقالت المؤسسة إن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين لهذه الدفعة بلغ نحو 15.9 مليون ريال لصافي كمية متسلمة 11.961 طن، وذلك لـ36 مزارعاً، مبينة أن إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم بلغ أكثر من 655.6 مليون ريال لعدد 1823 مزارعا، وبكمية تخطت 496.7 ألف طن.

يذكر أن المؤسسة بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي منذ 22 شعبان الماضي، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى الآن أكثر من 563.7 ألف طن، من 2062 مزارعاً.

المؤسسة العامة للحبوب

وفق “أخبار 24”.

“الحبوب”: بدء صرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي

أخبار محلية
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