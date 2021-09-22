أمانة العاصمة المقدسة تتوعد الشاحنات المتوقفة داخل الأحياء بغرامات.. ومهلة أسبوع لتصحيح أوضاعها

قالت أمانة العاصمة المقدسة إنها ستفرض غرامات مالية على أصحاب الشاحنات وصهاريج المياه التي تتوقف في الطرقات العامَّة وداخل الأحياء السكنيِّة، وذلك لتسببها في تعطيل الحركة المرورية، وإزعاج السكان، وخطورتها على المشاة، وإحداث التشوه البصري.
وأوضحت الأمانة أن الغرامات تشمل الشاحنات الخفيفة والمتوسِّطة والثقيلة، مؤكدةً أنها تتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتحرير المخالفات، وأخذ التعهد بعدم الوقوف داخل الأحياء إطلاقاً.
وأبانت أنها تمنح أصحاب الشاحنات والمُعدَّات المتوقِّفة داخل الأحياء السكنية بشكلٍ غير نظامي؛ مهلة لمدة أسبوع لتصحيح أوضاعهم والتقيُّد بالوقوف النظامي بمواقف السيارات العامَّة، متعهدة بتهيئة مواقف السيارات العامَّة الــ 5 الموجودة بالعاصمة المقدسة، وتخصيص مواقع ثابتة للشاحنات والصهاريج في مواقف السيارات على عدد من الطرق.
وشددت على عدم السماح بالوقوف في الطُرقات والممرّات وداخل نِطاق الأحياء للحفاظ على المنظر الحضاري، وتعزيز الأمن والسلامة. وفق “أخبار 24”.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى استخدام منصة “معدة” التي تتيح التنسيق بين العميل الراغب في طلب معدة وصاحب المعدة، أو التوجه إلى أقرب موقع معتمد للمواقف، مشيرة إلى أنه يمكن لأصحاب المعدات التسجيل أيضا من المنصة ذاتها.