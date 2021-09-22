تركي آل الشيخ يتفاعل مع شعار اليوم الوطني ويطرح أبياتًا شعرية جديدة

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مع شعار اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة “هي لنا دار”، بقصيدة قصيرة.
وعبر “آل الشيخ”، في قصيدته عن اعتزاز المواطنين بالمملكة وحبهم لها، مشيرًا إلى مكانتها الرفيعة، وتأييده للقيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن الشعب السعودي يتخذ من المملكة دارًا، ووصفها بأنها موطن العز عالية المقام، وأن الجميع يهيمون بحبها.
#هي_لنا_دار .. وحنا شعبها
السعودية .. بلد خير وسلام
موطن العز .. احتونا .. قلبها
ديرة الأمجاد .. عالية المقام
هايمينٍ. .. كلنا في حبها
ومن يحبك .. يا بلادي مايلام
ويا ملكنا .. للمعالي .. سر بها
ويا ولي العهد .. حنا لك حسام
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 22, 2021
وفق “أخبار 24”.