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أخبار محلية > تركي آل الشيخ يتفاعل مع شعار اليوم الوطني ويطرح أبياتًا شعرية جديدة
22/09/2021   2:31 م

تركي آل الشيخ يتفاعل مع شعار اليوم الوطني ويطرح أبياتًا شعرية جديدة

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تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مع شعار اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة “هي لنا دار”، بقصيدة قصيرة.

وعبر “آل الشيخ”، في قصيدته عن اعتزاز المواطنين بالمملكة وحبهم لها، مشيرًا إلى مكانتها الرفيعة، وتأييده للقيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن الشعب السعودي يتخذ من المملكة دارًا، ووصفها بأنها موطن العز عالية المقام، وأن الجميع يهيمون بحبها.

وفق “أخبار 24”.

تركي آل الشيخ يتفاعل مع شعار اليوم الوطني ويطرح أبياتًا شعرية جديدة

أخبار محلية
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