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أخبار محلية > إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. “الخارجية” تعلن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة
22/09/2021   8:56 م

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. “الخارجية” تعلن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة

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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم (الأربعاء)، تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت الوزارة بأن عملية التمديد شملت التأشيرات التي لم يتم الاستفادة منها بسبب تعليق قدوم السياح إلى المملكة، مشيرةً إلى أن التمديد تم بشكل آلي للتأشيرات الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021.

وأضافت أنه تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومرفق به نموذج التأشيرة الإلكترونية (e-visa) موضحا به تاريخ انتهاء صلاحية التجديد.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة

وفق “أخبار 24”.

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. “الخارجية” تعلن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة

أخبار محلية
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