وفاة الطفلة المصرية “ليال” بعد حصولها على حقنة بـ 2 مليون دولار لعلاج ضمور العضلات

أعلن والد الطفلة ليال أحمد عزب، التي أصيبت بضمور العضلات الشوكي، وتلقت حقنة تكلفت 2 مليون دولار، أنها توفيت صباح اليوم الأربعاء.
وكان مرض الطفلة قد بدأ في سن 6 أشهر، حيث ظهرت عليها أعراض الوهن والضعف من أصابعها حتى عضلات رقبتها، وتبين أنها تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي، وتحتاج إلى حقنة تكلف 2 مليون دولار (32 مليون جنية).
وتلقت “ليال” الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، يوم 3 أغسطس الماضي، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن حملة تبرعات شعبية كانت أُطلقت للتبرع لعلاج الطفلة ومن أجل شراء الحقنة، ونجحت في جمع 7 ملايين جنيه ساهمت في سداد جزء من التكاليف.