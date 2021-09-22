“التحالف” ينفي تلقي معلومات من الأمم المتحدة عن وقوع ضحايا مدنيين في شبوة

دّ المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، اليوم (الأربعاء)، على ادعاء المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، بشأن وقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوة اليمنية جراء غارة جوية نفذها التحالف.
وأكد أن التحالف لم يتلق أي تنسيق أو معلومات من “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن” عن هذا الادعاء كما هو معتاد بالآلية التنسيقية وفي مثل هذه الحالات، ولم ترده أي معلومات عن هذه الغارة.
وأوضح أن التحالف ينظر في الادعاء بجدية ويتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحقق مما ورد فيه، وإعلان نتائجه من خلال إحالته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
وأشار إلى أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف في عملياته العسكرية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، كما يطبق أفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك، مبينًا أنه لم يكن هناك أي ادعاءات بوجود حوادث عرضية خلال الـ 14 شهراً الماضية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى التزام التحالف بتجنيب المدنيين للأضرار الجانبية، مؤكدًا أن التحالف لم يستهدف القدرات الحوثية وكذلك القيادات الإرهابية بعد اتخاذ الميليشيا للمدنيين والأعيان المدنية دروعا بشرية .
وعبّر العميد عن أسفه الشديد لربط هذا الادعاء بالتحالف في بيان الأمم المتحدة عن جريمة إعدام المليشيا الحوثية لتسعة مدنيين يمنيين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء.