شهد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل اليوم (الأربعاء)، حفل إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.
وأدى الحضور من الأمراء، والسلك الدبلوماسي، ومديرو القطاعات الحكومية، رقصة “العارضة التراثية”، فيما وضع “الفيصل” العلم السعودي على كتفيه.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد نفذت عددًا من اللوحات الإعلانية، وزيّنت شوارع وميادين العاصمة بأعلام المملكة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني.
فيما أنهت الأمانة استعداداتها لإقامة عدد من الفعاليات بالمشاركة مع القطاع الخاص وجامعة أم القرى وعدد من البنوك السعودية، في ظل مراعاة الإجراءات الصحية الاحترازية.
وفق “أخبار 24”.