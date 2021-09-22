دشن أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن، عدداً من مقرات الدفاع المدني بالرياض ومحافظاتها.
وجرى التدشين في مقر الدفاع المدني بحي عليشة بالرياض، وشمل التدشين مراكز الدفاع المدني بكل من أحياء عليشة، والروضة، والوشم، والسفارات، والحائر، ومركز الإسناد بحي الإسكان، بالإضافة إلى فروع الدفاع المدني برماح، والغاط، ومركز الرقمية.
وتفقد الأمير محمد بن عبدالرحمن أقسام مركز عليشة، واطلع على التجهيزات والآليات والتقنيات الميدانية التي تم توفيرها به، والكوادر البشرية، وفرق الإنقاذ وبرامج السلامة والأمن.
واستمع إلى إيجاز عن خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول ومدى الجاهزية للتعامل مع تلك الحالات، كما شاهد فيلماً تعريفياً عن المراكز الجديدة ومواقعها ونطاق خدماتها.
وفق “أخبار 24”.