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أخبار محلية > بعد توقفه لـ10 سنوات.. مصدر: “تعليم الرياض” يوافق على التعاقد مع معلمات خارج نظام “نور”
22/09/2021   8:55 م

بعد توقفه لـ10 سنوات.. مصدر: “تعليم الرياض” يوافق على التعاقد مع معلمات خارج نظام “نور”

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كشف مصدر عن أن وزارة التعليم أبلغت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بموافقتها على التعاقد مع معلمات من خارج نظام “نور”.

وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″، أن التعاقد مع معلمات جديدات، يكون للمدارس الابتدائية المحدثة “مدارس الطفولة المبكرة”، التي تشمل بنات وبنين، من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي.

وبيّن أن صلاحية التعاقد مع المعلمات تكون عن طريق مكاتب إدارة التعليم بالمنطقة، وإضافة المعلمة خارج نظام نور “متعاقد” للمدرسة يكون بيد قائدات المدارس المحدثة.

يذكر أن نظام التعاقد مع المعلمات توقف قبل 10 سنوات، بعد صدور الأمر الملكي، القاضي بالإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها.

بعد توقفه لـ10 سنوات.. مصدر: “تعليم الرياض” يوافق على التعاقد مع معلمات خارج نظام “نور”

أخبار محلية
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