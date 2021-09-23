بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح شروط وإجراءات الطلاق في الشرع

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، الشروط التي وضعها الشرع عند الطلاق، والإجراءات التي يُفترض أن تسبقه.
وقال الشتري، إن الشريعة جعلت الطلاق باباً للفرقة بين الزوجين في حال سوء العشرة بينهما، لكن الطلاق له شروط وإجراءات تسبقه يجب اتباعها.
ولفت خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، إلى أن الإجراءات التي تسبق الطلاق تتضمن الوعظ والتذكير، والهجران، ومحاولة الصلح بين الزوجين، وتحكيم ذوي العقل. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن شروط الطلاق تشمل ألا يجعل الزوج، الطلاق لعبة أو سبيلاً من سبل توثيق الكلام أو طريقاً من طرق الحث أو المنع، وكذلك أن يكون الطلاق في طُهر لم يُجامع الزوج فيه زوجته ليكون عن رغبة صادقة وتعمد وقصد له.
وأضاف أن الشروط تتضمن أيضاً أن يكون بعد الطلقتين الأولى والثانية، ولا توجد رجعة بعد الطلقة الثالثة حتى لا تكون المرأة لعبة في يد زوج مُتلاعب.
الشيخ سعد الشثري..
تفسير قوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/HBiR28VPGS
— قناة السعودية (@saudiatv) September 22, 2021