تسريب أنواع محدثة منه عام 2018.. الكشف عن معلومات جديدة حول ظهور “كورونا”

كشف تقرير حديث عن معلومات جديدة حول لغز ظهور فيروس “كورونا” بشكل مفاجئ، وانتشاره بهذا الشكل حول العالم.
وأوضح التقرير وفقاً لـ”التلغراف” البريطانية، أن علماء في معهد ووهان للفيروسات خططوا لتسريب أنواع مُحدثة من فيروسات “كورونا” في مجموعات الخفافيش عام 2018 ضمن دراسة لتصميم اللقاحات.
ولفت إلى أن مقترحات مسربة للمنح يعود تاريخها إلى عام 2018 كشفت عن عرض العلماء قبل 18 شهراً من تسجيل الإصابات الأولى بـ”SARS-CoV-2″ المُسبب لعدوى “كورونا”، مخططاً لإطلاق جسيمات نانوية تخترق الجلد.
وأشار إلى أن تلك الجسيمات تحتوي على بروتينات خيمرية مسننة جديدة من فيروسات “كورونا” الخفافيش، على أن يتم تركيب فيروسات خيمرية محدثة جينياً قادرة على إصابة البشر بطريقة أسهل. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الفريق البحثي طلب حينها 14 مليون دولار من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية الواعدة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية لتمويل هذه الدراسة، لكن الطرف الأمريكي رفض ذلك خوفاً من خطورة الأمر.
وبيّن أن العلماء خططوا من وراء تلك الدراسة إلى إطلاق مواقع التقسيم الخاصة بالبشر في فيروسات كورونا الخفافيش، لتسهيل تسلل الفيروس إلى خلايا البشر.