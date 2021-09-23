“قطامات” تقطع 350 كيلو للمشاركة بفعاليات اليوم الوطني في الدرعية

تشارك 15 فردية من منقية الإبل (قطامات) في فعاليات اليوم الوطني السعودي 91 للمملكة بالدرعية.
وقطعت زاهية نوادر لون الوضح أو “نخبة الجزيرة” وبطلة منافسة “نخبة النخبة” في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته الرابعة مسافة تزيد على 350 كيلومتراً من مكانها في الدوادمي حتى أمام قصر سلوى التاريخي.
وتظهر القطامات للجمهور اليوم (الخميس)، بأوشحتها الخضراء ذات الدلالة الرمزية للهوية السعودية وستبقى حتى نهاية الاحتفال، حيث سيكون بإمكان العامة من الناس مشاهدتها والاقتراب منها ومعرفة مواصفاتها وخصائصها الجمالية. وفق “أخبار 24”.