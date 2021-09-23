روى استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور علي الشهري، قصة معالجته للمرضى في مستشفيات عسير بالمجان لأكثر من 17 عاماً.
وقال الشهري، إن تجربته المجانية بدأت بعدما لاحظ معاناة المرضى في المنطقة؛ بسبب عدم وجود مستشفيات مركزية كافية لاستقبال كل الحالات، وانتظارهم من 6 إلى 8 شهور حتى وصولهم لدورهم بالعيادات.
وأضاف أنه قرر في عام 1426 هـ إنشاء عيادات بمستشفيات النماص وتنومة والمجاردة لمساعدة المرضى وعلاجهم بالمجان، لافتاً إلى أنها كانت تستقبل من 100 إلى 250 مريضاً في اليوم الواحد.
ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أنه يتم إجراء من 25 إلى 37 عملية يومياً بمساعدة الأطباء المتطوعين معه دون أن يؤثر ذلك على عمله بالجامعة، مبيناً أنه كان يتمنى أن تشمل التجربة كل مستشفيات المنطقة.
وأشار إلى أنه يعتمد على المعدات الطبية الخاصة به لإجراء العمليات، مضيفاً أن إحدى العمليات الضرورية التي أجراها كانت لطفل (7 سنوات) وكان مصاباً بانحباس النفس ولا يستطيع الانتظار لعامين حتى يبلغ دوره، داعياً لتخفيف الإجراءات الروتينية وإتاحة الفرصة له للعمل بالمجان بكل مستشفيات المنطقة.
وفق “أخبار 24”.