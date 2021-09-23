بالفيديو.. ماذا قال أبطال الحد الجنوبي من أرض المعركة بمناسبة اليوم الوطني؟

هنأ ضباط وجنود مرابطون بالحد الجنوبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجميع المواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.
وأكد المرابطون بالحد الجنوبي في مقطع فيديو بثته قناة “الإخبارية”، أن القوات المسلحة جاهزة دائماً للدفاع عن الوطن بالتزامن مع حلول تلك المناسبة الغالية. وفق “أخبار 24”.
ولفتوا إلى أن أبطال القوات المسلحة جاهزون دائماً لتقديم أرواحهم للدين والوطن.
فيديو | من أرض المعركة.. أبطال الحد الجنوبي يهنئون القيادة بمناسبة #اليوم_الوطني
#اليوم_الوطني_السعودي#هي_لنا_دار#الإخبارية pic.twitter.com/RbMnSgDPuv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 22, 2021