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أخبار محلية > بالفيديو.. ماذا قال أبطال الحد الجنوبي من أرض المعركة بمناسبة اليوم الوطني؟
23/09/2021   8:19 ص

بالفيديو.. ماذا قال أبطال الحد الجنوبي من أرض المعركة بمناسبة اليوم الوطني؟

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هنأ ضباط وجنود مرابطون بالحد الجنوبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجميع المواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وأكد المرابطون بالحد الجنوبي في مقطع فيديو بثته قناة “الإخبارية”، أن القوات المسلحة جاهزة دائماً للدفاع عن الوطن بالتزامن مع حلول تلك المناسبة الغالية. وفق “أخبار 24”.

ولفتوا إلى أن أبطال القوات المسلحة جاهزون دائماً لتقديم أرواحهم للدين والوطن.

بالفيديو.. ماذا قال أبطال الحد الجنوبي من أرض المعركة بمناسبة اليوم الوطني؟

أخبار محلية
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