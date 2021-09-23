مؤسسة تعلن عن تخفيضات على مواد البناء دون ترخيص.. والمحكمة تقضي بالغرامة والتشهير

شهَّرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تعمل في تجارة مواد البناء بالأحساء، بعد صدور حكم قضائي بإدانته والمدير المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
ولم تلتزم المؤسسة بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والإعلان عنها، وقضت المحكمة الجزائية بالأحساء بالغرامة المالية، مع نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
ووفرت وزارة التجارة خدمة إصدار التراخيص للمنشآت التجارية إلكترونياً، للقضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلكين، مع تنفيذ جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت. وفق “أخبار 24”.
ودعت “التجارة” المستهلكين للتقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو موقع الوزارة على “الإنترنت”.