الربيعة: المملكة قدمت لليمن خلال 6 سنوات أكثر من 18 مليار دولار

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة أكبر دولة مانحة لليمن، مبينًا أنها قدمت خلال 6 سنوات الماضية ما يزيد على 18 مليار دولار.
وأوضح خلال مشاركته، اليوم (الأربعاء)، في الاجتماع رفيع المستوى لصالح اليمن، على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أن المنظمات الإنسانية ما زالت تواجه عقبات وتحديات كثيرة، لا سيما فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج اليمنية، بسبب الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية.
وأعرب عن أسفه أن يكون الأطفال والنساء هم أشد الفئات تضررا من هذه الانتهاكات التي تحول دون حصولهم على المواد الغذائية والمستلزمات الطبية الضرورية، مؤكدًا مواصلة مركز الملك سلمان إنجاز المشاريع المقرر تنفيذها في اليمن خلال الفترة المتبقية من عام 2021م، والتي تُقدر قيمتها بــ 90 مليون دولار. وفق “أخبار 24”.
ودعا إلى العمل المشترك لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن والحد من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، محذرا من تدهور الوضع الإنساني اليمني، لا سيما في ضوء العدوان المستمر الذي تمارسه الميليشيات الحوثية على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.