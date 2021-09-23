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اخبار رياضية > بالفيديو.. حسين شيعان: استعددنا لمباراة “الهلال” بقوة.. ونخوضها للفوز
23/09/2021   2:13 م

بالفيديو.. حسين شيعان: استعددنا لمباراة “الهلال” بقوة.. ونخوضها للفوز

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أبدى لاعب فريق الشباب، حسين شيعان، استعداد فريقه بصورة قوية لمباراتهم أمام الهلال.

وقال شيعان، في تصريحات نشرتها حسابات ناديه: “استعددنا للمباراة بصورة قوية وتركيزنا أقوى من المباريات السابقة وبإذن الله ندخل بقوة وعزيمة للحصول على الثلاثة نقاط”.

وأتم لاعب نادي الشباب تصريحاته بقوله:”المباراة تهمنا كثيرًا.. وأدعو الجمهور للحضور ونحقق الثلاث نقاط ونفرح سويًا”. وفق “أخبار 24”.

ويستعد نادي الشباب لمواجهة نظيره الهلال، مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بالفيديو.. حسين شيعان: استعددنا لمباراة “الهلال” بقوة.. ونخوضها للفوز

اخبار رياضية
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