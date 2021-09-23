بالفيديو.. دائرة الحكام: طرد لاعب الشباب “باولينيو” كان صحيحًا.. ولاعب “الرائد” استحق الطرد

أعلنت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، أن طرد لاعب فريق الشباب، باولينيو خلال مباراة الحزم كان قرارًا صحيحًا؛ لاستخدام اللعب العنيف بمسامير الحذاء، مشيرة إلى أن تدخل حكم تقنية الفيديو المساعد مثالي.
وأوضحت دائرة الحكام، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء)، أن ركلة الجزاء المُحتسبة لصالح فريق الشباب أمام ضمك كانت قرارً صحيحًا؛ لملامسة الكرة ليد المدافع، مشيرة إلى أن لقطة الكرة في بدايتها لم تكن واضحة هل خرجت من الملعب أم لا وبالتالي لا يمكن لحكم الفيديو المساعد التدخل، كما أن ركلة الجزاء المُحتسبة لصالح فريق ضمك أمام الشباب كانت قراراً صحيحاً وتدخل مثالي من حكم تقنية الفيديو المساعد.
ونوهت دائرة الحكام إلى أن ارتداء لاعب فريق الرائد لقناع بعد تسجيله الهدف في شباك التعاون كان يستحق بطاقة صفراء، لذا هو قرار صحيح من حكم المباراة، لافتة النظر إلى عدم وجود ركلة جزاء لصالح فريق أبها في مباراة الحزم، لذا كان قرار الحكم صحيحًا ومنح المهاجم بطاقة صفراء لأنه حاول خداع الحكم وتدخل حكم الفيديو المساعد لم يكن قراراً صحيحًا. وفق “أخبار 24”.
وأتمت دائرة الحكام بيانها بالتنويه إلى أن لاعب فريق الرائد كان يستحق بطاقة حمراء بعد دخوله بشدة على لاعب فريق الاتفاق واستخدامه مسامير الحذاء، لكن لم يتدخل حكم تقنية الفيديو المساعد بصورة صحيحة وكان قرار الحكم بمنح بطاقة صفراء قراراً غير صحيح.
دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تشارك الجمهور الرياضي أهم الحالات التحكيمية في الجولتين الرابعة والخامسة من @SPL 🔽 pic.twitter.com/aqtuvyBboa
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 22, 2021