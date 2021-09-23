“شاموسكا” يقترب من الرحيل عن “الشباب”

أفادت مصادر بأن المدير الفني البرازيلي لفريق الشباب، شاموسكا سيرحل عن قيادة ناديه عقب مباراة الهلال.
وغرد الإعلامي الرياضي، طارق سعد، عبر حسابه، اليوم (الأربعاء) قائلاً:”مباراة الهلال هي الأخيرة للبرازيلي شاموسكا في منصبه مدربًا للشباب.. بانيغا لديه مطالبات بحقوق سابقة ويفكر بترك الفريق في الفترة الشتوية.. الشباب وضعه كارثي جدًا”.
ويستعد نادي الشباب لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم غد (الخميس) ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
مباراة الهلال هي الأخيرة للبرازيلي شاموسكا في منصبه مدرباً للشباب ..
بانيغا لديه مطالبات بحقوق سابقة ويفكر بترك الفريق في الفترة الشتوية
الشباب وضعه كارثي جداً
— طارق سعد (@Tareq0Saad) September 22, 2021