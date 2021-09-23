شهدت قرية مسلية في محافظة بيش بجازان، أول أمس (الثلاثاء)، حادِث دهس مروعًا، جراء سيارة مسرعة فقدت توزانها في أحد شوارع المحافظة.
وأظهر مقطع فيديو متداول 3 أشخاص يسيرون في جانب الطريق، وبشكل مفاجئ انطلقت سيارة مسرعة باتجاههم، فانتبه الشباب لذلك، وحاولوا الابتعاد عنها، إلا أن السيارة دهست أحدهم.
وأفادت المعلومات الأولية عن الحادث بأن الدهس حدث أمام مدرسة مسلية المتوسطة والثانوية ظهر الثلاثاء، وأن المتسبب في الدهس طالب في المرحلة الثانوية، وصدم زميله في نفس الصف بعدما فقد السيطرة على السيارة، ما أدى لمصرعه.
وفق “أخبار 24”.