“الخطوط الحديدية” تقدم خصماً بنسبة 91% على رحلاتها بمناسبة اليوم الوطني

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية تقديم خصم قدره 91% على كل الحجوزات المنفذة عبر تطبيق “سار” (iOS وAndroid)، وذلك احتفالا باليوم الوطني الـ91 للمملكة، الذي يتزامن الاحتفال به اليوم (الخميس).
وأوضحت أن العرض متاح فقط للحجوزات الجديدة الخاصة برحلات قطاري الشمال والشرق بتاريخ الخميس 23 سبتمبر حتى السبت 30 أكتوبر المقبل.
وأضافت أن الخصم سيُطبق على حجوزات الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال لمختلف أنواع التذاكر، مشيرة إلى أن العرض محدود لأول 910 حجوزات فقط. وفق “أخبار 24”.
ودعت الراغبين في الاستفادة من هذا العرض إلى إدخال الرمز “KSA91″، ضمن الحقل المخصص في تطبيق سار للحصول على الخصم في الحال.
احتفل معنا بـ #اليوم_الوطني_السعودي
واحجز رحلتك الآن بخصم91% على متن رحلات #قطار_الشمال و #قطار_الشرق🚄 ، باستخدام الرمز: KSA91. 📲
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— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) September 23, 2021