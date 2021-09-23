نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الخطوط الحديدية” تقدم خصماً بنسبة 91% على رحلاتها بمناسبة اليوم الوطني
23/09/2021   2:17 م

“الخطوط الحديدية” تقدم خصماً بنسبة 91% على رحلاتها بمناسبة اليوم الوطني

+ = -
716

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية تقديم خصم قدره 91% على كل الحجوزات المنفذة عبر تطبيق “سار” (iOS وAndroid)، وذلك احتفالا باليوم الوطني الـ91 للمملكة، الذي يتزامن الاحتفال به اليوم (الخميس).

وأوضحت أن العرض متاح فقط للحجوزات الجديدة الخاصة برحلات قطاري الشمال والشرق بتاريخ الخميس 23 سبتمبر حتى السبت 30 أكتوبر المقبل.

وأضافت أن الخصم سيُطبق على حجوزات الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال لمختلف أنواع التذاكر، مشيرة إلى أن العرض محدود لأول 910 حجوزات فقط. وفق “أخبار 24”.

ودعت الراغبين في الاستفادة من هذا العرض إلى إدخال الرمز “KSA91″، ضمن الحقل المخصص في تطبيق سار للحصول على الخصم في الحال.

“الخطوط الحديدية” تقدم خصماً بنسبة 91% على رحلاتها بمناسبة اليوم الوطني

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175854.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.