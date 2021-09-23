“مدير فرع هيئة الصحفيين بحائل”: تاريخنا العريق شاهد على قيمة مملكتنا الغالية بين الشعوب

رفع مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل عبداللطيف المساوي التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد نائب أمير المنطقة بمناسبة اليوم الوطني السعودي91.
وقال المساوي: “في هذا اليوم الغالي اليوم الوطني91 نتذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى توحيد المملكة وما تحمله من قيمة تاريخية؛ ليوم عظيم تجسدت فيه معاني الإخاء والخير واجتمع فيه شمل أبناء المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – إذ أرسى دعائم العزة والأمن والأمان للوطن والمواطن”.
وتابع: “تاريخنا العريق، البناء والإنجازات الإستثنائية جميعها شواهد على قيمة مملكتنا الغالية بين الشعوب، نحن نفخر بأننا أبناء هذا الوطن العظيم”.