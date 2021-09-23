“الربيعة” يستعرض إنجازات المملكة في القطاع الصحي عالميًا

استعرض وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الخميس)، بعض إنجازات المملكة في القطاع الصحي على المستويين العالمي والعربي، مبينا أن ذلك يعود إلى الثبات في الأزمات، وسرعة القرارات، إلى جانب تمكين الكفاءات، وتلبية الاحتياجات، ودعم الابتكارات.
وأوضح أن المملكة الأولى عالميًا في إجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا، وكذلك في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا 2020-2021.
وأضاف أن المملكة حققت المركز الثاني عالميًا في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا، والمركز الحادي عشر عالميًا بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI.
وأشار إلى أن المملكة تضم أكبر قطاع للرعاية الصحية على مستوى الدول العربية بإعطاء الجرعات، لافتًا إلى تقديم العلاج مجانًا لجميع مصابي فيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة.
وفق “أخبار 24”.