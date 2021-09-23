مدير تعليم الخرج يوجه شكره لمدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظ الخرج

الإعلام والاتصال _فواز الجليفي :
وجه مدير التعليم بمحافظ الخرج/ د. خالد بن عبدالله العتيبي، شكره وتقديره لسعادة مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج/ د. على المنصور، وذلك نظير الجهود الكبيرة التي بُذلت لتشجير الساحات الخارجية لمبنى إدارة التعليم الجديد.
ويأتي هذا التعاون المثمر والشراكة المجتمعية، بين إدارة التعليم ومكتب البيئة بمحافظة الخرج ضمن حملة سمو ولي العهد الأمين ( لنجعلها خضراء ) التي تستهدف العمل على زيادة الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من التصحر؛ للحفاظ على بيئة الوطن، وتحسين جودة الحياة.
يذكر أن مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة الخرج قام في هذه الحملة -التي استغرقت خمسة أيام- بزراعة ستين شجرة من نوع نيكوما، وستمائة شتلة من الزهور الحولية، كما شملت هذه الحملة تمديد شبكات الري، وتوزيع التربة والأسمدة .