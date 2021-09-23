شاهد.. مطار دبي يستقبل السعوديين بالهدايا والأغاني احتفالًا باليوم الوطني

استقبل العاملون في مطار دبي ركاب رحلة الخطوط السعودية بالهدايا فور وصولهم إلى الإمارات احتفالًا باليوم الوطني الـ 91.
وتزين موظفو المطار بارتداء أوشحة بالعلم السعودي، وسلموا هدايا مغلفة باللون الأخضر لجميع ركاب رحلة الخطوط الجوية السعودية.
واشترك موظفو المطار والخطوط الجوية في الاحتفال سويًا باليوم الوطني على نغمات الأغاني الوطنية.
استقبال رحلة الخطوط السعودية في مطار دبي بالهدايا فور وصولهم #الإمارات احتفاءً بـ #اليوم_الوطني_السعودي
الله يديم المحبة.🇦🇪♥️🇸🇦 pic.twitter.com/z3G0UjIG0P
— مشعل البلوشي (@meshalblooshi) September 22, 2021
#قطامات_تحتفل_في_الدرعيه_٩١
استقبال السعوديين في مطار دبي 🇸🇦🤍✌ pic.twitter.com/YvQrix6gT7
— سعد الحوطي (@20aa10d) September 22, 2021
وفق “أخبار 24”.