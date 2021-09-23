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أخبار محلية > شاهد.. مطار دبي يستقبل السعوديين بالهدايا والأغاني احتفالًا باليوم الوطني
23/09/2021   11:45 م

شاهد.. مطار دبي يستقبل السعوديين بالهدايا والأغاني احتفالًا باليوم الوطني

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استقبل العاملون في مطار دبي ركاب رحلة الخطوط السعودية بالهدايا فور وصولهم إلى الإمارات احتفالًا باليوم الوطني الـ 91.

وتزين موظفو المطار بارتداء أوشحة بالعلم السعودي، وسلموا هدايا مغلفة باللون الأخضر لجميع ركاب رحلة الخطوط الجوية السعودية.

واشترك موظفو المطار والخطوط الجوية في الاحتفال سويًا باليوم الوطني على نغمات الأغاني الوطنية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مطار دبي يستقبل السعوديين بالهدايا والأغاني احتفالًا باليوم الوطني

أخبار محلية
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