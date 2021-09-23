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أخبار محلية > “هيئة الأدب” تطرح تذاكر معرض الرياض الدولي للكتاب مجاناً
23/09/2021   11:45 م

“هيئة الأدب” تطرح تذاكر معرض الرياض الدولي للكتاب مجاناً

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كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم (الخميس)، أن دخول الزوار لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021، سيكون من خلال حجز تذاكر الدخول مجاناً.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن حجز التذاكر لدخول المعرض الذي سيقام خلال المدة من 1- 10 أكتوبر في “واجهة الرياض”، من خلال الرابط، مع ربطها بتطبيق “توكلنا” لتأكيد الحالة الصحية.

وأضافت أن المعرض سيتيح خدمة طلب الكتب إلكترونياً، من خلال المعرض الافتراضي بالتنسيق مع الناشرين، كما سيتيح منصة إلكترونية لحجز منصات التوقيع بعيداً عن أجنحة دور النشر، بهدف تنظيم عملية توقيع الكتب، وإتاحة فرصة اللقاء بين المؤلفين والقرّاء، وفق آلية سيعلن عنها لاحقاً. وفق “أخبار 24”.

ويشارك في المعرض أكثر من 1000 دار نشر تنتمي إلى 28 دولة من مختلف قارات العالم، وسيقام على مساحة تتجاوز 36 ألف م2، وسيضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، وأخرى للعروض الحية لفنون الطهي، كما يحتضن ورش عمل، وجلساتٍ حوارية وأمسياتٍ شعرية وفنية.

“هيئة الأدب” تطرح تذاكر معرض الرياض الدولي للكتاب مجاناً

أخبار محلية
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