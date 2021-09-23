تداول مغردون، اليوم (الخميس)، مقطع فيديو لمقيم أجنبي يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني الـ 91، ويوثّق تأدية رجل أمن الصلاة على الرصيف أثناء العمل.
وأظهر مقطع الفيديو مقيما أجنبيا وصديقه يعلّقان من داخل السيارة في إحدى طرق المملكة تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني، حيث أبدى إعجابه بالأمن الذي تتمتع به البلاد، ما دفع لرجل الأمن لتأدية الصلاة في سكينة تامة.
وبيّن المقيم الأجنبي لمتابعيه على منصة “تيك توك” مدى إعجابه بالأجواء الآمنة في المملكة، قائلاً: “أهنئكم أيها السعوديون باليوم الوطني، وشاهدوا معي كيف أنهم يعيشون في بلدهم الأكثر أماناً، وليس ذلك بقوة السلاح، بل إن السر يكمُن في هذه الصلاة”.
وفق “أخبار 24”.