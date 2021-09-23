أكد المدير الفني لنادي الهلال، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام نظيره الشباب، وكان يستحق تحقيق الثلاث نقاط في اللقاء الذي انتهى بنتيجة (2-2).
وأوضح جارديم في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC” أنه ليس راض عن نتيجة التعادل، ولكن المباراة كانت متكافئة رغم تفوق الهلال الواضح في الشوط الثاني.
وأضاف جارديم أن الشباب تحكم في الشوط الأول بفضل لاعبي الوسط الذي يمتلكون إمكانيات كبيرة، ولكن مع الشوط الثاني سيطر الهلال، وفي النهاية عليه تقبل النتيجة.
وشدد جارديم على أن الهلال فريق كبير ولا يتأثر بالغيابات، موضحًا أن من يشارك في المباريات لديه الإمكانيات اللازمة لتطبيق فكر المدرب.
وبهذه النتيجة رفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثاني، كما رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في المرتبة التاسعة بجدول دوري المحترفين.
وفق “أخبار 24”.